"Udręka życia". To kolejna premiera w teatrze w Toruniu, na aktorskie jubileusze

Premiera w teatrze w Toruniu: tragikomedia bezkompromisowa i sprośna

O czym jest "Udręka życia"?

"Druga nad ranem. Lewiwa smacznie śpi, ale Jona w udręce przewraca się z boku na bok. Małżeństwo z wieloletnim stażem uwiera ciasnota ich wspólnego życia. Co zamroziło ich miłość? Dlaczego najlepiej wychodzi im wyrzucanie sobie wzajemnych uraz? Co na to ich sąsiad? Kto z tej trójki jest najbardziej samotny? A dlaczego nikt nie pyta o zdanie Ursusa maritimusa? “Udręka życia” w reżyserii Evy Rysovej to egzystencjalna tragikomedia o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Bezkompromisowa i sprośna, ale również wzruszająca refleksja nad kondycją człowieka" - tak spektakl przedstawia Teatr imienia Wilama Horzycy.