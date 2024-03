Weekend w Toruniu. Wielkanocne zdobienie pisanek i szukanie zająca! Co jeszcze? Sprawdźcie! Katarzyna Kucharczyk

Zbliża się Wielkanoc. Widać to także w weekend, bo kultura zdecydowanie zwolniła na czas świąt. Niemniej jak co tydzień przygotowaliśmy dla naszych Czytelników spis najciekawszych wydarzeń. Zapraszamy do lektury i wybrania czegoś dla siebie i swoich bliskich.