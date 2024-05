Ukraińcy w Toruniu i regionie. Gdzie pracują? Ilu jest "na bezrobociu"? Oto najnowsze dane

Najnowsze dane dotyczące pracy Ukraińców w województwie kujawskim pomorski, a także w samym Toruniu i powiecie toruńskim dotyczą I kwartału bieżącego roku - od stycznia do końca kwietnia. Podał je właśnie w raporcie Wojewódzki Urząd Pracy.

Ponad 12 tysięcy zatrudnionych tylko w jednym kwartale. Gdzie?

Warto tu od razu dodać, że od wybuchu wojny w Ukrainie w naszym województwie pracodawcy zgłosili już takie zatrudnienie aż 74 tysiące 539 razy. W kraju natomiast - 2,2 miliona. Nie jest więc żadną przesadą stwierdzenie, że obywatele Ukrainy to ogromna rzesza pracowników.

Od stycznia do końca kwietnia br. w całym województwie pracodawcy zgłosili zatrudnienie dokładnie 12 tysięcy 770 obywateli Ukrainy. W całej Polsce w tym okresie takich zatrudnień było 351 tysięcy 700.

A jak jest w Toruniu i najbliższej okolicy? Od początku roku do końca kwietnia pracę powierzono w mieście 1.449 obywatelom Ukrainy. To drugi wynik w regionie - na pierwszym miejscu jest Bydgoszcz z liczbą 5.899 zatrudnionych. W powiecie toruńskim natomiast zatrudniono w tym okresie 990 Ukraińców - i jest to naprawdę wysoki wskaźnik na tle innych powiatów w regionie.