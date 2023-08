UMK. Takie są hity rekrutacji 2023, ruszył nabór uzupełniający

UMK. Rekrutacja 2023 - najpopularniejsze kierunki

UMK. Rekrutacja 2023 - tylu jest chętnych na jedno miejsce

UMK, rekrutacja 2023. Ruszył nabór uzupełniający

8 sierpnia rozpoczął się nabór uzupełniający na część kierunków stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kampusie toruńskim internetowa rejestracja na większość kierunków potrwa do 13 września. Mniej czasu mają chętni na studia na kierunkach artystycznych: konserwacja i restauracja dzieł sztuki (do 8 września) oraz architektura wnętrz, malarstwo (do 12 września). Do tego czasu chętni powinni zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym UMK i dokonać opłaty rekrutacyjnej.