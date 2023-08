Toruń stawia na ronda. Ostatnio powstaje ich w mieście po kilka rocznie

W ostatnim czasie pojawia się w naszym mieście coraz więcej takich rozwiązań na skrzyżowaniach. Dopiero co w lipcu oddano do użytku (przed czasem) rondo u zbiegu ulic Grudziądzkiej i PCK, teraz ruszy budowa wspomnianego wyżej na Rubinkowie, a już w planach są kolejne. W tym roku powstanie dokumentacja na budowę rond na skrzyżowaniu Legionów i Polnej oraz Watzenrodego i Hubego. Wiadomo już też, że w 2025 roku zostanie oddane do użytku rondo na skrzyżowaniu ulicy Gagarina i Szosy Okrężnej.

- Inwestycja przebudowy skrzyżowania ulic Niesiołowskiego z Bukową, która kosztuje prawie 386 tys. złotych, zostanie zrealizowana do końca września tego roku - zapowiada Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD. - W ramach zadania powstanie mini rondo o nawierzchni bitumicznej, z wyspą centralną wykonaną z kostki granitowej, która będzie umożliwiała poruszanie się po niej pojazdów ciężarowych. W obrębie ronda zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych.