Alarm! Wielka fala zbliża się do Torunia. Ratujcie co się da

Z polityki do cyrku

Ze sceny politycznej płynnie przejdziemy do cyrku. Na początku lipca A. D. 1903 do Torunia zawitał cyrk Bauera. Swoje namioty rozbił na esplanadzie chełmińskiej, czyli między dzisiejszym placem ToMiTo, a Wałami gen. Sikorskiego. Przez sześć dni dawał po dwa przedstawienia dziennie: o godz. 16 i 20. Program był zmieniany, jednak jego stałym i reklamowanym elementem była karkołomna jazda konna w śmiertelnym pierścieniu. Rzeczywiście musiało to być coś. Konne akrobacje cyrk reklamował nie tylko w publikowanych na łamach prasy ogłoszeniach, ale również pocztówkach. Jedną z nich udało mi się kiedyś kupić. Została wysłana z Torunia 29 czerwca 1903 roku, zatem jest to kartka właśnie z opisywanej wizyty. To bardzo miłe uczucie, gdy wydarzenia sprzed ponad stu lat udaje się połączyć ze związaną z nimi ilustracją.