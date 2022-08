UMK Toruń. Coraz więcej chętnych na miejsce w akademikach - nie dla każdego wystarczy

Ale miejsca od uczelni nie dostanie każdy zainteresowany. Swoją sytuację opisała studentka, która niebawem ma rozpocząć naukę w Toruniu:

– Mieszkam na wsi, 200 km od Torunia. Komunikacja z najbliższym miastem lub stacją kolejową praktycznie nie istnieje. Czas podróży z miejsca mojego zamieszkania do uczelni wynosi około czterech godzin w jedną stronę – pisze do redakcji „Nowości” studentka – W związku z pandemią i wojną na Ukrainie miałam problem ze znalezieniem pracy. Więc moje dochody za zeszły, 2021 rok wynoszą 0 zł. Ostatnie dochody jakie miałam to te z 2020 roku. A utrzymuję się sama – dodaje.