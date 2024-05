UMK z nowym obiektem. Centrum Nauk Technicznych już działa

2 tys. metrów na innowacje

Główny gmach pomieści pracownie dla studentów automatyki, informatyki oraz fizyki technicznej. Drugi to hala i laboratorium, w której znajdzie się miejsce na eksperymenty w dziedzinie sterowania maszynami numerycznymi oraz robotyki mobilnej.

Inwestycja z 22 miliony

– Z jednej strony to miejsce jest świetnie skomunikowane, a z drugiej tutaj studenci mają możliwość korzystania z pełnej infrastruktury uniwersyteckiej, mają blisko do biblioteki i wszelkich obiektów zlokalizowanych w kampusie – mówił podczas otwarcia prof. Tomasz Tarczewski.

Najbardziej pożądane kierunki

- Jest to niezwykle ważna, cenna inicjatywa, rozszerzająca obszar badań i kształcenia inżynieryjnego na UMK w dziedzinach bardzo dzisiaj pożądanych zarówno przez rynek pracy, jak i firmy – mówił podczas otwarcia marszałek Piotr Całbecki. - Są to kierunki, które wprowadzają do gospodarki najwięcej innowacyjności i budują konkurencyjność przedsiębiorstw.