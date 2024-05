Toruń. Kontrola w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim już się rozpoczęła. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta

– Dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie może polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a tak wynika z treści zamieszczonego zdjęcia (szpital świadczenia te powinien zapewnić bez dodatkowych opłat we własnym zakresie w ramach umowy z NFZ). Ogłoszenie może wprowadzać pacjentów w błąd co do świadczeń, które im przysługują – wyjaśnił Bartłomiej Chmielowiec.