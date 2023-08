Urlop 2024 - tyle dni wolnego możesz wykorzystać! Rekordowa liczba długich weekendów? Jak zaplanować wolne w przyszłym roku?

Dni wolne 2024

Co do zasady, święta państwowe są wolne od pracy - jeśli ktoś musi wtedy pracować (np. jako lekarz), przysługuje dzień wolny w innym terminie. Kiedy przypadają dni wolne? Oto daty:

Ile długich weekendów?

Kilka dni wolnych przypada np. w czwartek (nie tylko Boże Ciało, które zawsze jest w czwartek)! To oznacza, że wystarczy wziąć urlop na piątek (1 dzień), a będziemy mogli skorzystać aż z czterodniowego weekendu! Mowa o 15 sierpnia oraz o Świętach Bożego Narodzenia (tu wolne potencjalnie wyniesie nawet 5 dni - i to przy wzięciu tylko jednego dnia urlopu!).

Wolne za sobotę - co wtedy?

Na 13 dni wolnych od pracy 1 przypada w sobotę, a dwa w niedzielę. Co w takiej sytuacji? Za dzień wolny od pracy (sobota) pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi wzięcie wolnego w inny dzień. Dotyczy to święta Trzech Króli, które przypada w sobotę, 6 stycznia.

Ile jest dni pracujących?

W 2024 roku łącznie przypadać będzie aż 251 dni pracujących. To daje nam do przepracowania 2008 godzin na pełnym etacie. Samych dni wolnych jest z kolei 115, w tym 12 dni to daty wolne ustawowo. Do tego jednak trzeba doliczyć urlop! Maksymalnie może wynieść on 35 dni (to jednak dotyczy wybranych osób).