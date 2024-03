Urzędy i handel w okolicach Wielkanocy. Jak będą działać w Toruniu?

Kiedy zrobimy ostatnie zakupy przed świętami, a co będzie otwarte w Wielkanoc? Jak tuż przed świętami i zaraz po nich działać będą toruńskie urzędy? Sprawdziliśmy to wszystko dla Państwa.

Oblężenie w sklepach, głównie spożywczych, widać już od co najmniej tygodnia. W Wielki Piątek handel działa normalnie, a wiele placówek wydłuża nawet godziny otwarcia. Niektóre czynne będą do godz. 23. W Wielką Sobotę za to zarówno małe sklepy, jak i wielkie sieci handlować będą krócej.

Duże sklepy w Wielką Sobotę:

Aldi - sklepy będą otwarte do 13.30

Carrefour - sklepy otwarte do 13.00

Intermarché - sklepy otwarte do 13.30

Kaufland - zakupy można zrobić do 13.00

Auchan - sklepy otwarte do 13.00

Netto - czynne do godz. 13.00

Biedronka - zakupy możliwe do 13.30

Lidl - sklepy czynne do 13.00

Dino - sklepy czynne do 13.30

W Wielkanoc, co do zasady, zamknięte będą wszystkie duże sklepy. Są jednak wyjątki - 31 marca i 1 kwietnia mogą być otwarte między innymi stacje paliw, apteki, sklepy znajdujące się na dworcach i lotniskach, a także sklepy, w których sprzedaż jest prowadzona przez właściciela. To między innymi popularne Żabki. Trzeba jednak zwrócić uwagę, bo sklepy te mogą zmienić godziny swojego otwarcia.

Inaczej w urzędach

Święta to także korekty w pracy toruńskich urzędów. 29 marca magistrat czynny będzie w godzinach 7:30 do 15:30, z wyjątkiem Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia zlokalizowanych w centrach handlowych, dla których czas pracy ustala się w godzinach od 9:00 do 15:30. W sobotę, 30 marca Referat Zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 8:00 do 12:00. We wtorek po świętach, 2 kwietnia urząd funkcjonuje normalnie.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wielki Piątek działa w godz. 8-13.30. We wtorek po świętach działać będzie w godz. 8-16.30.

Toruński Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Mickiewicza przed świętami i po nich czynny jest w godz. 8-15.

