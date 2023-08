Uwaga kierowcy! Marszałek województwa przekazał policjantom nowoczesne "suszarki"

Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zostali doposażeni nowym, nowoczesnym sprzętem. Marszałek Piotr Całbecki ufundował i przekazał im 10 laserowych mierników prędkości.

Obejrzyj wideo: Nudzisz się w Toruniu? CSW zaprasza na wakacyjne wycieczki tematyczne!

Trzy popularne "suszarki" trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, po dwie do komend powiatowych w Inowrocławiu i Lipnie oraz po jednej do Golubia-Dobrzynia, Chełmna i Aleksandrowa Kujawskiego. Koszt każdej z nich to 42 914,70 złotych. Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się w poniedziałek 7 sierpnia na terenie MotoParku w Toruniu, gdzie przy okazji uczestnicy zobaczyli pokaz sprzętu, jakim dysponują komórki ruchu drogowego.

Dziesięć urządzeń dla wojewódzkiej policji

Trzy najnowocześniejsze urządzenia o nazwie LTI 20/20 TruCAM II trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, po dwie do komend powiatowych w Inowrocławiu i Lipnie oraz po jednej do Golubia-Dobrzynia, Chełmna i Aleksandrowa Kujawskiego. Koszt każdej z nich to 42 914,70 złotych. Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się w poniedziałek na terenie MotoParku w Toruniu, gdzie przy okazji uczestnicy zobaczyli pokaz sprzętu, jakim dysponują komórki ruchu drogowego.

- To już wieloletnia tradycja, że samorząd województwa uzupełnia potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji - stwierdził marszałek Piotr Całbecki. - Wcześniej przekazywaliśmy miedzy innymi samochody. Zmienia się prawo, dzięki czemu liczba wykroczeń na drogach maleje, ale nadal jest bardzo duża. Te mierniki, które przekazujemy dzisiaj, nie służą temu, by karać kierowców. One służą bezpieczeństwu użytkowników dróg. Mam nadzieje, że zapobiegną wypadkom, kalectwu lub śmierci.

Nie pozostawiają wątpliwości

- To mierniki, które nie tylko wykonują czynności takie, jak te starszych typów, ale i m. in. robią zdjęcia w kolorze, automatycznie się nastawiają ułatwiając pracę i nie pozostawiają wątpliwości, czy pomiar prędkości jest właściwy - mówił komendant wojewódzki Policji Piotr Leciejewski.

- Będziemy mieli już w Toruniu dziesięć takich urządzeń - powiedział naczelnik toruńskiej drogówki Tomasz Bałuk. - Świetnie się sprawdzają przy ujawnianiu przekroczeń przekraczania prędkości. Można nimi wykonać zdjęcia lub filmy. Nie pozostawiają też wątpliwości, który z kierowców popełnił wykroczenie na wielopasmowej drodze. Czasami bywa taka sytuacja, że trzy samochody jadą w jednym rzędzie. To urządzenie zaznacza, któremu autu mierzy prędkość.

Kompaktowe, ale zaawansowane

Laserowy miernik prędkości LTI 20/20 TruCAM II, to zaawansowane, kompaktowe urządzenie, łączące w sobie funkcje wideokamery, aparatu cyfrowego, laserowego pomiaru prędkości. TruCAM II gromadzi pełen zestaw dowodów zarejestrowanych kamerą wideo, a obraz o wysokiej rozdzielczości umożliwia identyfikację marki pojazdu, numeru tablicy rejestracyjnej oraz, w sprzyjających warunkach, twarzy kierowcy.