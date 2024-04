Pieniądze mają ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, szczególnie dla emerytów. W obliczu rosnącej inflacji dodatkowe świadczenia mogą być zbawienne dla osób starzejących się, które dążą do utrzymania stabilnego budżetu na przyszłość. Czy zdajesz sobie sprawę, że istnieje szansa na otrzymanie dodatkowych 2760 zł rocznie do emerytury? Zachęcam do kontynuowania lektury, aby dowiedzieć się, jak to osiągnąć!

Waloryzacja emerytury w 2024 roku

Rząd przewiduje wzrost emerytur i rent na poziomie 12,3 proc. w 2024 roku. Choć to nadal dwucyfrowy wzrost, nie jest już tak imponujący jak w poprzednim roku, kiedy to wyniósł aż 14,8 proc. Jednakże, nawet z takim wskaźnikiem, istnieje szansa na dodatkowy zastrzyk gotówki do budżetu emeryta.

Jak otrzymać dodatkowe świadczenie?

Według obecnych przepisów, waloryzacja emerytur i rent odbywa się corocznie w marcu. Jest to zapisane w ustawie i stanowi gwarancję dla emerytów. Wartość waloryzacji może być różna w zależności od wskaźników ekonomicznych. Jednakże, istnieje możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia, które wynosi 230 zł miesięcznie, co daje rocznie aż 2760 zł! To niebagatelna suma, która może znacząco wpłynąć na jakość życia emeryta.

Opcje waloryzacji

Warto również zwrócić uwagę na opcje waloryzacji, takie jak waloryzacja kwotowo-procentowa z gwarantowaną podwyżką dla najniższych emerytur. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób o najniższych świadczeniach. W poprzednim roku, wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8 proc., co stanowiło największy wzrost emerytur od wielu lat. Istnieje także rozważenie zwiększenia podwyżek kwotowych do 250 zł lub nawet 300 zł w porównaniu do obecnego roku.

Podsumowanie

Dla wielu emerytów każdy dodatkowy grosz może mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. Dlatego warto zapoznać się z możliwościami otrzymania dodatkowych świadczeń, które mogą poprawić komfort życia osób starszych. Warto skorzystać z różnych opcji waloryzacji i sprawdzić, czy nie ma szansy na otrzymanie dodatkowych pieniędzy do swojej emerytury. 2760 zł rocznie to kwota, która może uczynić znaczną różnicę dla wielu osób.

