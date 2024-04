Nieoczekiwane zwroty akcji dotyczące drugiej waloryzacji emerytur!

Wiele osób liczyło na drugą waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, która miała wejść w życie jesienią. Jednakże, najnowsze doniesienia wskazują na to, że seniorzy mogą nie otrzymać dodatkowej podwyżki z powodu spadku poziomu inflacji.

Dlaczego druga waloryzacja jest zagrożona?

Początkowo zapowiadano, że druga waloryzacja zostanie wprowadzona jesienią, pod warunkiem, że poziom inflacji w pierwszej połowie roku przekroczy 5%. Jednakże, ostatnie dane wskazują na niższą inflację niż oczekiwano, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dodatkowej podwyżki dla emerytów.

Spadek inflacji - główna przyczyna zagrożenia

W styczniu inflacja wyniosła 3,8%, a w marcu spadła do 1,9%. Tak niski poziom inflacji może uniemożliwić realizację obietnicy dotyczącej drugiej waloryzacji emerytur. To zaskoczenie dla wielu seniorów, którzy liczyli na dodatkowe wsparcie finansowe w związku z rosnącymi kosztami życia.

Czy spadek inflacji jest przejściowy?

Warto jednak pamiętać, że spadki inflacji mogą być tylko przejściowe. Od kwietnia VAT na żywność wrócił do poziomu 5%, a od lipca ceny energii mają zostać odmrożone. To oznacza, że inflacja może znów wzrosnąć, co może mieć dalsze konsekwencje dla seniorów.