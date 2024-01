W 2024 roku ZUS przygotował nowe świadczenie finansowe. Sprawdź kogo dotyczy i kiedy będą przelewy

Nowa Forma Pomocy: Świadczenie Wspierające

Nowe świadczenie wspierające, dostępne od 1 stycznia 2024 roku, jest odpowiedzią ZUS na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To unikalna forma pomocy, skierowana bezpośrednio do nich, umożliwiająca samodzielną decyzję o wykorzystaniu przyznanych środków.

Wnioski i Wyzwania

Mimo obiecującego startu programu, ZUS informuje o otrzymaniu 150 niekompletnych wniosków o świadczenie wspierające. Rzecznik prasowy ZUS, Wojciech Ściwiarski, zaznacza, że decyzje wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności są jeszcze w trakcie rozpatrywania, co wpływa na proces ubiegania się o to świadczenie.

Pierwszy Krok: Wniosek do WZON

Aby ubiegać się o świadczenie wspierające, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Decyzja WZON, ustalająca poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów, jest warunkiem koniecznym przed złożeniem wniosku do ZUS.