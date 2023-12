”W Oratorium jak w domu”. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi podzieliło się opłatkiem

Oratorium wspiera dzieci od 1993 roku

Na początku funkcjonowania placówki znalazło się w niej 39 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 12 wychowawców i wolontariuszy. Dziś do Oratorium zapisanych jest około 150 podopiecznych, a przez lata przez stowarzyszenie przeszło ich około tysiąca. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi było poddawane wielu renowacjom, by zapewnić dzieciom jak najwyższy standard życia. Remontowano kotłownię, otwarto siłownię, powstały biblioteka, stołówka czy nowa jadalnia. Ponadto wychowankowie zabierani są na kolonie, mają zajęcia, których zadaniem jest choćby profilaktyka uzależnień. Podopieczni uczestniczą w spotkaniach terapeutycznych oraz są pod ścisłą opieką specjalistów.

W Oratorium nie brakuje także zabawy. Przez cały czas wychowankowie uczestniczą w najróżniejszych zajęciach, które mają pobudzić ich kreatywność i wyzwolić w nich ducha dziecka. Spędzają czas na aktywności fizycznej, odwiedzają różne miejsca w mieście, by poznawać kulturę oraz życie społeczne. Żadne dziecko znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia nie czuje się samotne ani opuszczone, bo wychowawcy dbają o to, by miały wszystko to, czego zabrakło im w domu rodzinnym. Dla wielu z podopiecznych Oratorium jest drugim, a często nawet i pierwszym domem, w którym mogą czuć się bezpiecznie i zyskiwać pewność siebie.