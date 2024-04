W piątek pożegnanie maturzystów. Jak toruńskie ogólniaki wypadły w zeszłym roku na egzaminach?

W toruńskich szkołach, w których nauka kończy się maturą, jest ok. 2,5 tys. uczniów. To oni w najbliższy piątek, 26 kwietnia po czterech latach nauki w przypadku ogólniaków i pięciu w technikach pożegnają się ze swoimi szkołami na zawsze. Odbiorą świadectwa ich ukończenia i czekać będą na maturalną sesję. Ta w tym roku rozpocznie się później niż zwykle, bo 7 maja. Wszystko z powodu układu dni w kalendarzu i przypadające święta 1 i 3 maja. [polecany]26249537[/polecany]

Matura 2024. Jaka będzie?

Matura 2024. Harmonogram CKE:

Wyniki dopiero 9 lipca

Warto dodać, że aby zdać egzamin dojrzałości w 2024 roku, należy przystąpić do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy) i zdać je na minimum 30 proc., a także do jednego przedmiotu w rozszerzeniu. Na tym poziomie nie obowiązuje próg zdawalności. Matura to egzamin, który jest przepustką na wyższe uczelnie. Jego wyniki w dużej mierze przesądzają, czy kandydat dostanie się na wymarzony kierunek.

Wyniki matur 2024 ogłoszone zostaną online we wtorek 9 lipca o godz. 8.30 w systemie ZIU (aplikacja przygotowana przez ministerstwo edukacji m.in. do sprawdzania wyników egzaminów państwowych). Tego samego dnia szkołom zostaną wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. Osoby poprawiające maturę w sierpniu o wynikach dowiedzą się 10 września 2024 r.