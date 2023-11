W rodzinnym gnieździe słynnego toruńskiego Cichociemnego pojawiła się tablica pamiątkowa

Po tylu projekcjach wydawało się, że znamy ten film na wylot i niczym on nas już nie zaskoczy. Nic podobnego! Kopia tego filmu była dołączona do książki "Toruń między wojnami" Katarzyny Kluczwajd. Kto płytę z filmem posiada, niech ją odtworzy. W jednej z pierwszych scen widać płynący wzdłuż brzegu kajak, a za nim bryłę okazałej willi. Pan Bogusław uwiecznił dom, który w 1905 roku zbudował dla siebie toruński budowniczy Georg Soppart. Mieszkał tam do 1922 roku, po nim właścicielem willi został toruński przedsiębiorca Teodor Wohlgemuth. Jego córka wyszła za Józefa Szwieca i przez prawie całe 20-lecie międzywojenne w tej willi mieszkała właśnie rodzina Szwieców. Senior rodu był reemigrantem ze Stanów Zjednoczonych. Do Torunia przybył razem z Błękitną Armią generała Hallera. Miał m.in. hurtownię wyrobów tytoniowych przy ul. Łaziennej, przez jakiś czas był dyrektorem kin przy ul. Mickiewicza i Prostej oraz właścicielem restauracji Pomorzanka. Jako bardzo aktywny działacz Związku Hallerczyków gościł generała Józefa Hallera, który zatrzymał się na Rybakach odwiedzając w 1928 roku Pomorską Wystawę Ogrodniczo-Przemysłową.