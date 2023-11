Chorągiew Toruńskiego Pułku Strzelców po stu latach wróciła do Torunia

To kawał historii, chociaż w gruncie rzeczy niewielkich rozmiarów, bo raptem 55 na 87 centymetrów. Poza tym mocno nadgryziony zębem czasu, chociaż zahartowany w bitewnym ogniu. Do toruńskiego Muzeum Artylerii trafiła właśnie chorągiew Toruńskiego Pułku Strzelców, czyli późniejszego 63. Pułku Piechoty zwanego Dziećmi Torunia.

- Toruński Pułk Strzelców został sformowany w maju 1919 roku, chorągiew wręczył mu trzy miesiące później generał Józef Dowbor-Muśnicki. Pod tą chorągwią 18 stycznia 1920 roku pułk wkroczył od Podgórza, poprzez most, do Torunia - tłumaczy Bogusław Uziembło, emerytowany wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, który od lat zabiegał o sprowadzenie bezcennej pamiątki do Torunia.

Kto ufundował chorągiew?

Głównymi fundatorami chorągwi byli bracia Feliks i Jan Boltowie. Informują o tym oryginalne plakietki zachowane na drzewcu. Chorągiew służyła pułkowi do 1923 roku, gdy - już wtedy 63. Pułk Piechoty otrzymał sztandar ufundowany przez mieszkańców Pomorza, a wręczony jednostce przez generała Władysława Sikorskiego. Chorągiew powędrowała wtedy do Muzeum Wojska w Warszawie. Opuściła jego magazyny w 1988 roku i dzięki zabiegom Bogusława Uziembły ozdobiła zorganizowaną w Muzeum Okręgowym wystawę z okazji 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Później znów zamknęły się za nią drzwi warszawskiego magazynu, a na kolejny powrót trzeba było czekać ponad 30 lat. Zabytek jest w bardzo złym stanie, musi zatem pilnie trafić w ręce konserwatorów.

Gdzie pułk przeszedł chrzest bojowy?

Rosyjska kontrofensywa

Torunianom udało się odeprzeć jeszcze kilka ataków, jednak 18 czerwca, na rozkaz dowództwa, pułk opuścił pozycje. Droga przez Polesie pełna była kontrataków. Do poważniejszych walk doszło m.in. nad rzeką Tremlą. Walcząc pułk cofał się przez Kobryń i zajął pozycje nad Bugiem, od Janowa, po ujście do Bugu rzeki Krzny. Na cały ten odcinek spadło niebawem potężne uderzenie sowieckie. W bardzo ciężkich i krwawych walkach I i II batalion pułku straciły 50 procent swoich stanów.

Od Wieprza do Łomży

W nocy z 3 na 4 sierpnia Dzieci Torunia zostały zluzowane. Po krótkim odpoczynku poszły jednak do kontrataku i zrobiły to z takim impetem, że udało im się odbić pozycje nad Bugiem. W dwa dni później pułk otrzymał rozkaz wymarszu nad rzekę Wieprz. Zgodnie z planem polskiej kontrofensywy, 16 Dywizja Piechoty, na której czele znajdował się toruński pułk, miała uderzyć na Mińsk Mazowiecki, Stoczek, Nur i Łomżę, dokąd jego żołnierze wkroczyli 24 sierpnia.

„Podpułkownik Bernacik, tymczasowy dowódca pułku osobiście strzelał na krótki dystans z pozostawionej armaty z pomocą tylko jednego kanoniera, czem spowodował zamieszanie w szeregach nieprzyjacielskich - czytamy w „Zarysie historji wojennej 63 Toruńskiego Pułku Piechoty".

Podpułkownik Leon Bernacik poprowadził następnie swoich żołnierzy do natarcia. Dostał za to Virtuti Militari, krzyż został jednak przyznany pośmiertnie, ponieważ z powodu odniesionych ran, dowódca pułku zmarł. Walki o Kobryń, Horodec i nad rzeką Muchawiec trwały do 23 września 1920 roku. Polacy zmusili Bolszewików do odwrotu.