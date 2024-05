W sobotę Elegancka Rowerowa Masa Krytyczna. Dystans - 15 kilometrów

Organizatorzy - Stowarzyszenie Rowerowy Toruń - zachęcają na swojej stronie:

"Przejazdem Eleganckiej Rowerowej Masy Krytycznej udowodnimy, że jazda rowerem możliwa jest także w bardziej szykownym ubraniu. Pokonywanie codziennych, niezbyt długich dystansów nie wymaga zakładania sportowego stroju, w sukience czy marynarce można dojechać do pracy, szkoły czy na kulturalne wydarzenie. Dlatego zachęcamy Was do założenia eleganckich strojów i wzięcia udziału w toruńskiej majowej masie krytycznej. Przed rozpoczęciem przejazdu na Rynku Nowomiejskim przeprowadzimy konkursy. Do najbardziej stylowych rowerzystów i rowerzystek trafią nagrody ufundowane przez toruńskie kawiarnie, restauracje, instytucje kulturalne i salony urody. Oczywiście na masę można przyjechać w każdym stroju, ale naszym zdaniem warto pokierować się hasłem przewodnim wydarzenia."