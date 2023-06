W Toruniu czas ruszył. Zakończyła się konserwacja najbardziej znanego zegara w mieście

Zegar na wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu został zatrzymany w środę 7 czerwca. Od tego dnia wskazówki ani drgnęły. Na czterech tarczach non stop pokazywany był ten sam czas - tuż po wpół do drugiej.

Przerzutnik po konserwacji: zegar nie będzie już się spieszył

Najbardziej znanym w Toruniu zegarem zajął się specjalista od zabytkowych czasomierzy. Waldemar Porwal z Olsztyna wymontował z niego przerzutnik. To element odpowiedzialny za poruszanie wskazówek minutowych. Powinny przeskakiwać co minutę, ale kilka razy na dobę zdarzało się to co dwie minuty. W efekcie zegar zaczął się spieszyć.

- Przerzutnik miał prawo się zepsuć - powiedział "Nowościom" Waldemar Porwal, gdy w sobotę około południa odwiedziliśmy go na ratuszowej wieży. - W praktyce musi przecież wprawić w ruch bardzo ciężkie wskazówki minutowe. Nikogo nie powinno więc dziwić, że co cztery-pięć lat konieczna jest jego konserwacja.

Przerzutnik to element pochodzącego z przełomu XIX i XX wieku mechanizmu toruńskiego zegara ratuszowego. Ten znajduje się pod tarasem widokowym na szczycie ratuszowej wieży. Nie da się go nie zauważyć podczas wdrapywania się do tego miejsca i schodzenia z niego. Znajduje się tuż obok schodów, za metalowymi kratami.

Kilka metrów powyżej mechanizmu znajduje się specjalna antena. Odbiera ona sygnał radiowy z wzorca czasu w Mainflingen koło Frankfurtu nad Menem w Niemczech. Antena jest połączona ze elektronicznym sterownikiem. Ten puszcza impuls do wspomnianego przerzutnika, który co minutę wprawia w ruch wskazówki zegara na czterech jego tarczach. Odbywa się to za pośrednictwem - pisząc niefachowym, prostym językiem - za pomocą łańcuchów, zębatek i prętów.