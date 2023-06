W Toruniu czas się zatrzymał. Co się dzieje z zegarem z wieży Ratusza Staromiejskiego?

Obejrzyj: Co jest hitem szkolnych wycieczek po Toruniu?

"Wstrzymujemy dla Was czas na kilka dni!!! związku z pracami konserwatorskimi zegar na Wieży Ratuszowej Muzeum Okręgowego w Toruniu zostanie zatrzymany na kilka dni (bierze urlop). W ten sposób zaoszczędzony czas możecie Państwo przeznaczyć na zwiedzanie oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu: Ratusza Staromiejskiego, Muzeum Toruńskiego Piernika, Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Twierdzy Toruń, Muzeum Historii Torunia oraz Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika" - poinformowało przed kilkoma dniami na swoim profilu na Facebooku Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Zegar z toruńskiego Ratusza do konserwacji: spieszył się o kilka minut

- Powodem jest konserwacja mechanizmu zegara. Trzeba ją przeprowadzać co kilka lat - wyjaśnia Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Czas na czterech tarczach ratuszowego zegara zatrzymał się tuż po wpół do drugiej.

Konserwacją zajął się Zakład Zegarmistrzowski Waldemara Porwala z Olsztyna. Specjalizuje się w przywracaniu świetności także czasomierzom wieżowym. Waldemar Porwal zajmował się ponad 40 takimi zegarami w Polsce m.in.: w Henrykowie, Pucku, Gietrzwałdzie, Górowie Iławeckim, Mrągowie, Świdnicy, Legnicy, Giżycku, Kętrzynie. 12 lat temu remontował także ten z wieży ratusza w Toruniu, przy okazji montażu carillonu, czyli 12 dzwonów wieżowych. Zna więc go bardzo dobrze.

- Tak skomplikowany mechanizm jak ten z zegara na toruńskim ratuszu co jakiś czas musi przejść konserwację, to bardzo ważne - podkreśla Waldemar Porwal. - Tym razem regenerację przede wszystkim musi przejść przerzutnik. To element, który odlicza minuty. "Zmęczył" się życiem, a w praktyce powodował, że zegar się spieszył.

"Zmęczony" przerzutnik sprawiał, że kilka razy na dobę wskazówki zegara przeskakiwały nie o minutę, ale o dwie. Dziennie wychodziło więc spore przyspieszenie, które z biegiem czasu oczywiście narastało. Po kolejnych dobrach czas na ratuszowym zegarze coraz bardziej odstawał od rzeczywistego.