W Toruniu kandydatów w wyborach mamy wielu: na prezydenta, do Rady Miasta i sejmiku

Przypomnijmy, że wybory samorządowe zaplanowano na niedzielę 7 kwietnia. Niedziela 21 kwietnia to termin ewentualnej drugiej tury wyborów na prezydenta lub burmistrza miasta albo wójta gminy - w tych samorządach, w których w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

Wybory 2024. W Toruniu jest ośmiu kandydatów na prezydenta

To największa liczba kandydatów w bezpośrednich wyborach prezydenta Torunia, czyli od 2002 roku. Dotąd najwięcej było ich w roku 2018 - sześcioro. Pięcioro kandydatów wystartowało w roku 2002, po czterech było w roku 2010 i 2014, a trzech - w roku 2006.

Wybory 2024. O miejsca w Radzie Miasta Torunia ubiegają się kandydaci dziewięciu komitetów

4 marca minął termin rejestracji list kandydatów do Rady Miasta Torunia. W wyborach do tego gremium startuje dziewięć komitetów. Wszystkie zarejestrowały listy w każdym z czterech okręgów, na które podzielony jest Toruń. W sumie jest na nich 273 kandydatów. Te komitety to: