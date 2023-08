W Toruniu powstało 12 nowych mieszkań chronionych, pomogą się usamodzielnić i wyjść na prostą

- Mieszkanie naprawdę bardzo mi się podoba, to dla mnie bardzo radosny dzień - przyznaje Stanisław. - Mam nadzieję, że uda mi się nauczyć tu samodzielnego życia i przygotować na to, co mnie czeka w przyszłości. Myślę, że wraz z opiekunami uda mi się temu podołać - dodaje.