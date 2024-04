Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu z nowym sprzętem od WOŚP do diagnostyki sepsy

Szybsza diagnostyka zakażeń

– Pacjenci bezpośrednio tego sprzętu nie doświadczą, lecz są to zdecydowanie maszyny niezbędne do diagnostyki ciężkich przypadków sepsy. Dzięki niemu informacja o patogenach, które powodują tego typu zakażenia, w bardzo krótkim czasie trafi do lekarza, który będzie w stanie dobrać odpowiednią terapię dla pacjenta – mówiła Grażyna Misiak, kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologii WSzZ.

W piątek, 12 kwietnia zaprezentowano doposażenie Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej. Nowoczesny sprzęt medyczny do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu trafił z okazji 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To kolejny sprzęt, który toruńskiemu szpitalowi przekazano w ramach ogólnopolskiej inicjatywy. Tym razem do szpitala trafił specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Załoga szpitala szkoliła się przez kilka miesięcy, jak z niego korzystać. Jest to jedno z najnowocześniejszych wyposażeń, dzięki któremu diagnozowanie sepsy będzie znacznie szybsze, co znacząco obniża ryzyko śmierci w wyniku zakażenia.

Wyposażenie szpitala wzbogaciły: komora laminarna – wykorzystywana w laboratorium do pracy w warunkach sterylnych; IR Biotyper – maszyna służąca do sprawdzania zgodności szczepów; urządzenie z systemem automatycznym do ilościowego oznaczania lekowrażliwości, analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR, a także system do szybkiej identyfikacji ognisk epidemicznych wywołanych przez szczepy wielolekooporne. Koszt nowego sprzętu to ok. 3,5 mln zł.