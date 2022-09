W Złotorii uroczyście otwarto nowy obiekt: Ma być centrum aktywności mieszkańców

W Złotorii mają łączyć się pokolenia

Nowa świetlica ma także łączyć pokolenia. W tym celu sołectwo przepytało mieszkańców, czego oczekują od tego miejsca. – Lista potrzeb przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Środki funduszu sołeckiego trzeba by potroić, by wszystkie spełnić – przyznaje sołtys Kisielewska. – Jest to najlepsze świadectwo, jak wielka potrzeba była tego obiektu.

Złotoria: Oprócz straży i świetlicy, także biblioteka

W części świetlicowej swoją siedzibę będzie miało koło gospodyń wiejskich, mają być wieczory gier planszowych, koncerty, warsztaty i spotkania sąsiedzkie. Póki co z okazji otwarcia wyremontowanego budynku zorganizowano wystawę o historii Złotorii.

W nowym budynku swoje miejsce znajdzie także biblioteka gminna, która ostatnio swoją siedzibę miała w szkole. –Chcemy, by biblioteka była miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców, by każdy znalazł swoją przestrzeń. Postawiliśmy sobie jako cel, by to było centrum aktywności mieszkańców, przestrzeń otwarta na spotkania i naukę – mówi Marzenna Wojnar, dyrektor gminnej biblioteki publicznej w Lubiczu.