Wąbrzeźno jak Hawaje. Rajska plaża latem przyciąga tłumy

Wąbrzeźno. Miasto oddalone od Torunia o około 40 kilometrów. Położone nad trzema jeziorami w okresie wakacyjnym przyciąga sporo turystów, którzy decydują się odpocząć pod palmą na tamtejszej plaży. Sprawdziliśmy, co jeszcze można tam robić.

Plaża w Wąbrzeźnie: Hawaje w Kujawsko-Pomorksiem

O plaży miejskiej nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie zrobiło się głośno już jakiś czas temu, gdy przeszła modernizację. Stanęły na niej palmy, parasole oraz leżaki, które nadały jej rajskiego charakteru, co przekłada się na to, że nadal przyciąga tłumy i zachwyca swoim egzotycznym wyglądem. Plaża jest niewielka – ma wyłącznie 100 metrów linii brzegowej, przez co w upalne dni może być trochę trudno znaleźć miejsce dla siebie. Dla chcącego jednak nic trudnego – plażowicze mają do dyspozycji także niewielkie górki pokryte trawą, na których chętnie rozkładają ręczniki. Niektórzy siadają na schodach prowadzących do amfiteatru czy szukają miejsca kawałek dalej, poza plażą. WIĘCEJ ZDJĘĆ ZNAJDZIESZ >>> TUTAJ <<<

Przebywając na plaży, można skorzystać także z wypożyczalni sprzętu wodnego. Kajaki oraz rowery wodne już czekają na miłośników tej rekreacji. Przy dobrych wiatrach niektórzy będą mogli także pożeglować. Oprócz tego wśród plażowych atrakcji znalazły się fabryka wody, kącik rekreacyjny dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz boisko do siatkówki.

W ramach Budżetu Obywatelskiego plażę dostosowano także do osób z niepełnosprawnościami. Przez całą jej długość pociągnięto drewnianą ścieżkę, by ułatwić przejście przez gruby piasek. To spore ułatwienie także dla rowerzystów czy rodziców z dziećmi w wózkach. Spacerowicze równie chętnie korzystają z ułatwienia. No i nie przeszkadzają przy tym osobom wypoczywającym.

Burgery, frytki i lody w barze

Na plaży stanął także niewielki bar „Flamm”, gdzie zakupimy nie tylko standardowe frytki czy zapiekanki. W ofercie gastronomicznej pojawiają się również placki flamm, czyli cienkie i chrupiące placki z dodatkami, które znamy z pizzy, np. sosem pomidorowym, serem, szynką i świeżymi ziołami. Oprócz tego wypić tam można różne napoje na zimno czy ciepło. Obok kolorowej budki postawiono stoliki, krzesła i ławki. Gdy wyjdzie się z plaży w stronę parkingu, można skorzystać z usług gastronomicznych food trucka „Chef na kołach”, która serwuje burgery w najróżniejszych odsłonach. Tuż obok stoi kolejna budka gastronomiczna ze słodkościami – lodami, granitą czy goframi. Wokół dwóch food trucków posadzono sad miejski, który porastają borówki, porzeczki, jabłonie, wiśnie czy agrest. Na zbiory trzeba jeszcze oczywiście poczekać, bo krzaki i drzewa dopiero dorastają.

Co jeszcze można robić w Wąbrzeźnie?

Miasto położone nad trzema jeziorami przyciąga wielu chętnych do zwiedzania. Nie trzeba za bardzo oddalać się od plaży, by skorzystać z dodatkowych atrakcji i poobcować z przyrodą. Wypożyczalnia sprzętów wodnych mieści się w budynku Przystani Sportów Wodnych im. Jerzego Bosmana-Lewandowskiego. Został on poddany rewitalizacji. Na jego dachu jest taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Jeziora Zamkowego.

Przy plaży mieści się także amfiteatr, gdzie odbywają się koncerty i imprezy plenerowe. Po generalnym remoncie wielu mieszkańców uważa go za atrakcję, bo wygląda, jakby zbudowano go z kloców Lego. Idąc dalej, skorzystać można z parku, gdzie bytuje wiele gatunków ptaków. Mieszczą się tam także ruiny Zamku Biskupów Chełmińskich. Odchodząc od ruin, natrafia się na park „Przyjazne Wzgórze”, czyli miejsce, gdzie szaleństwom oddają się dzieci i nastolatki. Mieści się tam skatepark, miejsce do grillowania czy drążki do podciągania. Nie brakuje także karuzel, zjeżdżalni, bujaczek czy trampolin.

Ścieżki pieszo-rowerowe rozciągnięte są po całym mieście. Zaczynając zwiedzanie przy Jeziorze Zamkowym, zwiedzić można także Jezioro Frydek, urokliwą ulicę Wolności, przy której mieści się Wąbrzeski Dom Kultury wraz z parkiem i tężnią. Dotrzemy także na rynek otoczony kamienicami, gdzie mieści się kawiarnia, zabytkowa fontanna z jaszczurkami oraz Pomnik Żołnierza Polskiego. Można przejść się także ulicą 1-go Maja, gdzie dostrzega się, jak tradycja łączy się z nowoczesnością.

