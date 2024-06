Kamionki otworzyły się dla plażowiczów! Ile kosztuje wstęp w tym sezonie?

Plaża w Kamionkach otwarta

– Cena jest taka sama jak w zeszłym roku, czyli 12 złotych – mówił „Nowościom”, Artur Marzec, dzierżawca kąpieliska w Kamionkach. – Dzieci do lat 7 wchodzą za darmo. Jesteśmy przygotowani na tłumne przyjazdy. Dostosowaliśmy parkingi, miejsc jest dużo. Całodzienne zostawienie samochodu na parkingu to koszt 15 złotych.

– Nasza plaża jest duża. To ponad 300 metrów linii brzegowej, co daje dużo miejsca do odpoczynku, opalania czy zabawy – wyjaśnił Artur Marzec. – Podnosimy też komfort dla plażowiczów. Mamy nowe toalety, pawilon, gdzie jest przestrzeń dla ratowników, i duży taras na jego dachu, skąd można obserwować widok na jezioro.

Sporo atrakcji dla miłośników wody

I dla miłośników relaksu na wodzie przygotowano atrakcje – rowery wodne. Wypożyczenie „małego” na godzinę dla czterech osób to koszt 40 złotych, rower wodny „duży” ze zjeżdżalnią kosztuje 50 złotych. Atrakcji nie brakuje jednak także po wyjściu z terenu kąpieliska. Mieści się tam bar, gdzie także można zakupić przekąski i napoje, także odpocząć. Dla większej rozrywki ustawiono tam automaty z grami dla dużych i małych. Idąc krótką alejką, można poczuć się jak w nadmorskim kurorcie. W jednym z barów odbywają się także cykliczne dancingi. A co, gdy chcę wyjść poza teren kąpieliska, by skorzystać z usług działających tam atrakcji? Czy trzeba płacić ponownie? Nic z tych rzeczy. Bileterzy wydają specjalne kartki, które uprawniają do powrotu na plażę.

Wypoczywać nad Jeziorem Kamionkowskim można od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00–18.00. Wyjątkowo w niedzielę kąpielisko otwiera się o godz. 9.00. Sezon na kąpiele potrwa do 25 sierpnia br. Plaża położona jest jedynie 20 kilometrów od Torunia. Można do niej dojechać nie tylko autem, ale pociągiem POLREGIO.