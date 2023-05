Waloryzacja emerytur 2023. Tyle seniorzy oddadzą skarbówce! Część emerytur przepadnie? Oto szczegóły!

Emeryci będą musieli oddać część podwyżki

W 2023 roku waloryzacja rent i emerytur będzie rekordowa. Nowelizacja ustawy w tej sprawie zakłada, że świadczenia wzrosną o 13,8 proc. lub 250 zł. Spowoduje to konieczność zapłacenia podatku dochodowego przez grupę emerytów, która jeszcze w 2022 roku była z niego zwolniona.

Emerytura bez podatku obowiązywała seniorów w efekcie reformy Polski Ład, w ramach której kwota wolna od podatku to 30 000 zł. Reforma zakładała, że od emerytur i rent do wysokości 2500 zł brutto miesięcznie nie był odprowadzany podatek dochodowy. Aktualnie kwota wolna od podatku pozostaje dalej na poziomie 30 tysięcy złotych.

Rekordowa waloryzacja świadczeń emerytalnych przyczyni się do tego, że część emerytów otrzyma emeryturę w wysokości powyżej 2500 zł brutto i w związku z tym będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego. Im wyższy będzie wskaźnik waloryzacji, tym więcej emerytów będzie musiało to zrobić.