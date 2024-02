Waloryzacja wyższa niż przewidywano! To już nie prognoza. Znamy ostateczny wskaźnik marcowej waloryzacji marcowej emerytury! redpp

Wiemy, ile ostatecznie będzie wynosić waloryzacja emerytur 1 marca 2024 roku! Przedstawiamy dokładne wyliczenia tego, ile emeryci zyskają w skali całego roku! Adam Jankowski Zobacz galerię (17 zdjęć)

To już pewne! Ostatecznie waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku wyniesie 12,12 procent! Poinformowało o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co istotne, do wszystkich świadczeń zostanie zastosowana waloryzacja procentowa. Ostateczne wyliczenie wskaźnika waloryzacji było możliwe dzięki podaniu przez GUS kluczowych, ostatecznych danych. Te zaś wpłynęły bezpośrednio na ustalenie tejże waloryzacji. Ile zyskają emeryci? Prezentujemy dokładne wyliczenia ostatecznej waloryzacji emerytur i rent 2024!