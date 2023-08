Wartościowe skarby sprzed lat. Stare monety i banknoty z okresu PRL mogą przynieść znaczne zyski!

Co wpływa na wartość banknotów z PRL?

Pieniądze PRL dla kolekcjonerów

Kolekcjonowanie pieniędzy z czasów PRL to wyjątkowe hobby. Choć eksponaty te cieszą się niezwykłą popularnością, różne jest podejście do monet i różne do banknotów. Z zasady jednak jedne i drugie mogą być niezwykle cenne. Tu jednak skupimy się na banknotach, choć warto również przyjrzeć się monetom z PRL-u.

Omawialiśmy je w osobnym artykule. Przeczytaj: Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? To ich poszukują kolekcjonerzy!