Ważna zmiana. Tak możesz stracić świadczenie od ZUS. Trzeba złożyć specjalny wniosek

Skończyłeś 16 lat i chcesz dalej otrzymywać rentę rodzinna po zmarłym rodzicu? Musisz do ZUS dostarczyć zaświadczenie ze szkoły, że się uczysz. Uczniowie i studenci, by nie stracić świadczenia muszą wraz z zaświadczeniem złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o zasadach wypłacania renty rodzinnej. - Aby nie stracić renty rodzinnej uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą pamiętać o złożeniu wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły. Mają na to czas do końca września, chyba, że 16 lat kończą w trakcie roku szkolnego. Wówczas, aby otrzymać świadczenie bez przerwy w wypłacie, uczniowie powinni złożyć komplet dokumentów w miesiącu, w którym osiągają wymagany wiek - poinformował PAP rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Dla kogo renta rodzinna

ZUS przypomniał, że rentę rodzinną po zmarłym rodzicu dziecko może pobierać do 16. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę – nawet do 25. roku życia lub do końca roku akademickiego, jeśli 25 lat kończy w trakcie ostatniego roku studiów. Jeśli natomiast dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, to rentę rodzinną można pobierać bez względu na wiek i kontynuowanie nauki (w zależności od terminu ważności orzeczenia o niezdolności do pracy).

Prawo do renty rodzinnej dla dzieci po ukończeniu przez nie 16 roku życia zależy od tego czy dziecko się uczy. Prawo do renty mają dzieci, które uczą się w trybie: stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i korespondencyjnym w:

szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych działających na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,

szkołach i seminariach prowadzonych przez kościół katolicki,

na kursach przysposobienia i doskonalenia zawodowego, prowadzonych w formach szkolnych lub pozaszkolnych trwających co najmniej 3 miesiące.

Paweł Żebrowski jako przykład podał ucznia, który 16. rok życia kończy 4 listopada. Ten - by nie stracić prawa do renty rodzinnej - musi maksymalnie do końca listopada przekazać niezbędne dokumenty do ZUS-u. - A jeśli chce zachować ciągłość wypłaty, to dokumenty musi przekazać nie później, niż 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia - dodał rzecznik ZUS.

Co ze studentami I roku?

Tu młodzież musi wykazać się inicjatywą.

- Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, a do końca października uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok, wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki składają do końca października - wyjaśnił Żebrowski.

Źródło: PAP