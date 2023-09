Przedawnione długi. Co robić, gdy męczy nas firma windykacyjna? Radzi adwokat Edyta Bocianiak

Ciągłe telefony firm windykacyjnych

Prawniczka przyznaje, że to problem wręcz powszechny. Firmy windykacyjne często zwracają się po wielu latach sms-em, telefonem, mailem lub listem (zwykłym) o zapłatę należności do dłużnika. Najczęściej nie ustają w wysiłkach. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Krok pierwszy: trzeba ustalić, na jakim etapie naprawdę jest windykacja należności

-Po pierwsze, należy zwrócić się na piśmie (listem poleconym) do firmy windykacyjnej o wskazanie, na jakim etapie postępowania jest sprawa w zakresie, w którym firma windykacyjna kontaktuje się z daną osobą. Należy też wnieść o przysłanie umowy, na podstawie której firma windykacyjna dysponuje danymi osobowymi dłużnika. To z tej umowy będzie wynikało wobec kogo dłużnik był zobowiązany. Trzeba też wnieść o udzielenie odpowiedzi o to, na jakim etapie postępowania jest dochodzenie należności przez wierzyciela: czy jest to etap przedsądowego postępowania, czy też w sprawie został wydany wyrok lub nakaz zapłaty. a jeśli tak, to czy tytuł ten jest prawomocny i czy został zaopatrzony w klauzulę wykonalności - wylicza adwokat Edyta Bocianiak.