"Wesele" i "Potop" na maturze z polskiego. Co na to toruńscy maturzyści?

Pisemna matura z polskiego za nami

- Mam kompletną pustkę w głowie, wydaje mi się, że już nic nie wiem - mówiła nam przed wejściem na egzaminacyjną salę Wiktoria, maturzystka z toruńskiej "ósemki". - Uczyłam się bardzo dużo, jeszcze wczoraj powtarzałam konteksty. Teraz mam wrażenie, że mnie to wszystko przerasta. Mam nadzieję, że jak dostanę arkusz, zobaczę co w nim jest, to wróci mi jasność umysłu.

Matura to zawsze ogromny stres. We wtorek rano nawet ci, którzy wcześniej zachowywali względny spokój, poczuli zdenerwowanie. O godz. 9 rano rozpoczynali egzamin z języka polskiego.

Maturzyści: to było łatwe

- Liczyłem na "Lalkę". Pojawił się za to "Potop", którego chyba nie cierpię najbardziej z całego kanonu lektur - opowiada Antoni, abiturient z X LO. - Ale nie było źle. Wybrałem drugi temat, o relacjach wykorzystując m.in. "Rok 1984" i "Dżumę". Mam nadzieję, że to, co napisałem wystarczy, żeby zaliczyć polski. Wyniki i tak nie ma znaczenia na kierunku, na który idę.

- Tematy wypracowań nie mogły być chyba łatwiejsze. Przecież motyw buntu pojawia się niemal w każdej książce, to samo relacje z drugim człowiekiem - mówi Stanisław, inny maturzysta z "dziesiątki". - Ja wybrałem pierwszy temat. Wykorzystałem tu "Przedwiośnie" i "Zdążyć przed panem Bogiem".

Arkusz składał się z trzech części - "Język polski w użyciu", "Test historycznoliteracki" i z wypracowania. Każda z nich sprawdza konkretne umiejętności maturzystów oraz szczegółową znajomość lektur. Tematy wypracowania do wyboru to: "bunt i jego konsekwencje dla człowieka" oraz "jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka". W obu przypadkach należało odwołać się do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego lub wybranych kontekstów. Pojawił się też fragment "Potopu" Henryka Sienkiewicza", "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego oraz plakat do przedstawienia "Kordiana" według Juliusza Słowackiego.