Wiązanka na grób. Podpowiadamy, jak wykonać ją własnoręcznie

Zebranie materiałów

Krok po kroku

Bazą wiązanki staje się floret, czyli gąbka. Należy przyciąć ją do odpowiedniego kształtu. Następnie zacząć przycinać igliwie oraz kwiaty, by wbicie ich we floret nie było trudne. Poza tym należy ułożyć je tak, by gąbka florystyczna była jak najmniej widoczna. Większe kwiaty powinny znaleźć się w środku wiązanki, te mniejsze natomiast po bokach, uzupełniając wolną przestrzeń. Można dodać także ozdobne liście oraz pasujące kolorystycznie wstążki. Wszystko należy wzmocnić drucikiem, by silniejszy wiatr nie zniszczył pracy. Gdy gąbka florystyczna nie spełni swojego zadania, warto wówczas sięgnąć po zwykłą doniczkę z ziemią i w niej umieścić kwiaty oraz igliwie. Najlepiej prezentować będzie się niska, ale tą wysoką łatwo ukryć gałązkami drzew iglastych, np. przyczepiając na gorący klej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przez brak wody, gałązki szybko uschną. Inwencja twórcza leży po stronie wykonującego! Warto jednak pamiętać o tym, że w naszej kulturze przyjął się zwyczaj, by liczba kwiatów w wiązance na cmentarz była parzysta.