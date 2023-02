Większe podwyżki na UMK w Toruniu? Po spotkaniu związkowców z rektorem. Są konkrety!

Co się wydarzyło w piątek na spotkaniu związkowców z rektorem?

Walka o godne zarobki na UMK w Toruniu trwa kolejny już miesiąc. Jej ostatnią odsłoną były protesty przed rektoratem, w trakcie których upominano się o wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. Chodzi o to, by ich pensje zasadnicze brutto wzrosły do poziomu minimalnego wynagrodzenia krajowego (3490 zł brutto) Obecnie owe minimum część z nich osiąga tylko dlatego, że do "zasadniczej" na poziomie 2,6 tys. zł dolicza się im dodatki.

Na godne podwyżki w 2023 roku czekają jednak także nauczyciele akademiccy. Przypomnijmy, że od stycznia br. minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej wzrosło o 12,5 procent. Zgodnie z zapowiedziami MEiN ta podwyżka obowiązuje od stycznia, a nie jak wcześniej planował resort - od maja br. O podniesienie wynagrodzeń dla profesorów zabiegali wszyscy nauczyciele akademiccy - ich zarobki zależą bowiem właśnie od tej minimalnej płacy profesorskiej.