Wielki sukces młodych piłkarzy z Torunia. Jako pierwsza drużyna z regionu zagrają tak wysoko

Zawodnicy toruńskiej akademii Juventusu awansowali do Centralnej Ligii Juniorów, będącej najwyższym poziomem rozgrywkowym w kraju. Dokonali tego jako pierwsi w województwie, ale o świętowaniu już powoli zapominają, bo - jak podkreślają - teraz zacznie się prawdziwe granie.

Do tej pory drużyna U-15 Juventus Academy Toruń rywalizowała w 1. lidze wojewódzkiej trampkarzy. Po wygraniu ligi, pod koniec listopada torunianie rozegrali dwa mecze barażowe z Żakami Szczecin o awans do Centralnej Ligii Juniorów (CLJ), będącej najwyższym szczeblem rozgrywkowym. Juventus w dwumeczu nie dał szans ekipie z Pomorza, pewnie wygrywając 2:0 u siebie i 3:1 na wyjeździe. Tym samym, jako pierwsza drużyna młodzieżowa z regionu, zagra w CLJ.

Juventus Academy Toruń z wielkim sukcesem

W Centralnej Lidze Juniorów grają najlepsze drużyny młodzieżowe w kraju. CLJ jest nazywana ekstraklasą juniorów, drużyny wystawiają tam głównie ekstraklasowe kluby jak Lech Poznań, Cracovia, Pogoń Szczecin.

- Pod koniec sezonu na moment zawahała nam się forma. Niepotrzebnie remisowaliśmy, ale ostatecznie zapewniliśmy sobie miejsce w barażach, w których wygraliśmy z drużyną ze Szczecina - mówi Tomasz Ćwikliński, trener zespołu U-15 w Juventus Academy Toruń. - To była oczywiście ogromna radość dla chłopaków i całego sztabu, bo sukces jest duży. Były fajerwerki, muzyka i mnóstwo kibiców - ktoś powiedział, że dopingowało nas nawet 200 osób.

Młodzi piłkarze starają się jednak już skupiać na nadchodzącym sezonie, który do łatwych nie będzie należał. - Jest to niezapomniany moment, uczucia są niesamowite, bo to pierwszy tytuł mistrzowski naszej drużyny. Było trochę nerwów w końcówce, ale awansowaliśmy i to jest najważniejsze. Cieszymy się, ale czeka nas bardzo dużo ciężkiej pracy, by ugrać coś w CLJ i dobrze tam zaprezentować Toruń - mówi Jan Wujków, czternastoletni zawodnik toruńskiej akademii Juventusu.

Idolem młodego zawodnika jest Cristiano Ronaldo - nic więc dziwnego, że nastolatek szansy na sukces upatruje w ciężkim treningu. - Moim marzeniem jest znaleźć się kiedyś w czołówce profesjonalnej piłki. To odległy cel, ale liczę, że ciężką pracą i determinacją do niego dojdę. Takie sukcesy, jak ten, pokazują, że to realne, ale przede mną mnóstwo pracy - mówi Wujków.

Juventus z Lechem nie będzie miał łatwo

Sztab i zawodnicy nie ukrywają, że nadchodzący sezon będzie dla nich ogromnym sprawdzianem. Przed nimi mecze z najsilniejszymi ekipami juniorskimi w polskiej piłce, których wychowankowie niemal co roku trafiają do czołowych europejskich lig.

- Będziemy starać się ugrać jak najwięcej punktów, natomiast jesteśmy realistami, że z tymi najmocniejszymi drużynami będzie niezwykle trudno. CLJ to ekstraklasa. Grają tam najlepsi z najlepszych: Lech Poznań, Pogoń Szczecin czy Lechia Gdańsk. Nie chcemy być jednak czerwoną latarnią ligi. Zdarzały się drużyny z mniejszych miejscowości niż Toruń, którym udawało się coś ugrać na tym szczeblu i zająć miejsce w połowie stawki i takie będą nasze cele - zaznacza Tomasz Ćwikliński. Dla młodych zawodników gra w CLJ będzie także okazją do tego, by pokazać się najlepszym trenerom w kraju z dużych klubów. - Jeśli ktoś naprawdę ma potencjał, to ma możliwość wyskoczyć wyżej. Sama rywalizacja na tym poziomie będzie świetnym bodźcem dla chłopaków, ale też dla sztabu do rozwoju - wyjaśnia trener.

Juventus Academy Toruń - jak działa?

Toruńska akademia Juventusu jest jednym z wielu takich ośrodków na świecie. Pracownicy włoskiego klubu odwiedzają co jakiś czas swoje filie, by podpatrywać pracę młodzieży i trenerów. - Cała metodologia naszej pacy opiera się na modelu Juventusu. Struktura jednostki treningowej, co, kiedy i jak długo trenujemy - to wszystko ustalają Włosi. Raz na kwartał obserwują pracę sztabu oraz piłkarzy i wdrażają ewentualne korekty. Taki model dotyczy drużyn do 14 roku życia, później organizacja treningu już w całości zależy od nas - tłumaczy Tomasz Ćwikliński.

Trenerzy toruńskiej akademii Juventusu zwracają uwagę, że choć jeszcze kilka lat temu sposób szkolenia młodzieży w Polsce i np. we Włoszech dzieliła długa droga, to jednak coś w "polskiej myśli szkoleniowej" zaczyna się zmieniać. - Na tę chwilę sposób treningu w Polsce i we Włoszech staje się podobny. Nadal są pewne różnice, ale gonimy czołówkę. Jeszcze 2,3 lata temu dzieliła nas przepaść od tamtego świata, a dzisiaj pewne rzeczy już się bardzo zmieniły - dodaje Ćwikliński.

