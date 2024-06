Wielkie poruszenie na Podgórzu w Toruniu. Kto i dlaczego dewastuje przychodnię weterynaryjną?

Tak wygląda wejście do Przychodni Weterynaryjnej "Dino-Vet" przy ulicy Krętej 76/2 w Toruniu po dewastacji, do której doszło w nocy z 1 na 2 czerwca

Dwukrotnie w ciągu kilku dni zniszczone zostało wejście do Przychodni Weterynaryjnej "Dino-Vet" przy ulicy Krętej w Toruniu. Sprawców szuka policja i sąsiedzi.

Trzypiętrowy budynek na rogu ulic Poznańskiej i Krętej na toruńskim Podgórzu. Na górnych kondygnacjach są mieszkania, na parterze - lokale użytkowe. Jest tu sklep sieci "Żabka", a obok, pod adresem Kręta 76/2 - Przychodnia Weterynaryjna "Dino-Vet".

Zniszczone wejście do przychodni w Toruniu: dwa nocne ataki z użyciem farby

Wejście do przychodni weterynaryjnej przy ulicy Krętej najpierw zostało zniszczone w ostatnim tygodniu maja. Ktoś je oblał pomarańczową farbą. Udało się ją zmyć. Przy okazji z witryn zniknęły naklejki ze zwierzętami i informacjami o funkcjonowaniu przychodni. Do kolejnego ataku doszło w miniony weekend - w nocy z soboty na niedzielę (1/2 czerwca). Tym razem wejście do przychodni zostało pomazane czerwoną farbą w sprayu. Nią namalowano także obraźliwy napis przed na chodniku przed wejściem. Został szybko usunięty. Farba pozostała na wejściu do przychodni - na witrynach oraz częściach elewacji oraz znajdującej się na niej tablicy informacyjnej.

- Nie wiemy, czy to akt wandalizmu, czy też działanie niezadowolonego klienta albo konkurencji - mówi "Nowościom" prowadząca przychodnię dr n. wet. Anna Kołodziejska-Sawerska. - Sprawa została zgłoszona policji. Czekamy na jej ustalenia. Jeśli sprawcą okaże się wandal czy wandale, to liczę na ich ukaranie. Jeśli to niezadowolony klient, to czekam na konfrontację. Czekamy też na decyzję wspólnoty, do której budynek należy, jak ewentualnie można zabezpieczyć otoczenie przychodni. Działam 12 lat w branży i nic nie jest w stanie mnie zdziwić. Ta sytuacje nie stresują nas na tyle, by wpłynęły na naszą działalność, którą po prostu kontynuujemy. Za pierwszym razem trzeba było zmyć farbę akrylową. Teraz do usunięcia jest ta używana w sprayu, więc chyba pójdzie łatwiej.

Sytuacje dr Anna Kołodziejska-Sawerska opisała także na swoim profilu na Facebooku. Poinformowała o wyznaczeniu nagrody za wskazanie sprawcy lub sprawców - 2000 złotych oraz darowy pakiet usług weterynaryjnych (m.in. badanie kliniczne, badanie krwi, badanie USG jamy brzusznej, badanie echo serca, pakiet profilaktyczny o wartości 1000 złotych). "Jestem doktorem nauk weterynaryjnych, który zajmuje się leczeniem zwierząt egzotycznych i towarzyszących. Od lat ja i moja cudowna ekipa pomagamy nie tylko ratować życie zwierząt, które mają swoich właścicieli, ale również zwierząt bezdomnych, będących po opieką fundacji i przytulisk. Jestem właścicielem Przychodni Weterynaryjnej Dino-Vet w Solcu Kujawskim i Toruniu. W ciągu tygodnia Przychodnia weterynaryjna Przychodnia Weterynaryjna Dino-Vet w Toruniu stała się celem ataków nieznanych sprawców. Każdy taki akt to nie „tylko” zniszczenie mienia, ale również przestępstwo. Wyznaczam 2000 zł nagrody pieniężnej oraz pakiet darmowych usług weterynaryjnych (w tym między innymi badanie kliniczne, badanie krwi, badanie USG jamy brzusznej, badanie echo serca, pakiet profilaktyczny o wartości 1000 zł) dla Twojego pupila za zidentyfikowanie sprawcy / sprawców widocznych na załączonych filmach. Znasz sprawców z filmu? Nie wahaj się, powiadom nas, Policję lub Straż Miejską. Pamiętaj - Ty też możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz to jak będzie wyglądało Twoje miasto! Pomóż nam dalej leczyć zwierzęta! Wszystkie wiadomości poproszę kierować pod adres e-mail: [email protected] lub numer telefonu 724 842 079. Dziękuję za każdą pomoc!" - napisała dr Anna Kołodziejska-Sawerska.

Zniszczone wejście do weterynarza: są nagrania z kamer

Na Facebooku udostępniła ona również dwa filmiki, na których widać młodego mężczyznę kręcącego się przed przychodnią w nocy z soboty na niedzielę - około godziny 2.30. Pali on papierosa, spogląda w telefon, ale nie widać, by miał na przykład puszkę z farbą. Są to nagrania z kamer zainstalowanych przy sąsiedniej "Żabce" i udostępnionych przez prowadzącą sklep Katarzynę Moszczyńską. To jej sposób na walkę ze złodziejami kradnącymi towar.

- Do nagród ufundowanych przez panią Anię dorzucam od siebie za wskazanie sprawców miesięczny abonament na kawę. Musimy walczyć z wandalizmem. Musimy też pomóc pani Ani. Jestem nie tylko jej sąsiadką, ale też leczę u niej swoje zwierzaki. To niezwykle sympatyczna i spokojna osoba, świetny weterynarz - mówi Katarzyna Moszczyńska. Podobne opinie o dr Annie Kołodziejskiej-Sawerskiej usłyszeliśmy od osób czekających w sporej kolejce na wizytę z psami i kotami. - Może trzeba by się w nocy zaczaić na tych delikwentów i złapać na gorącym uczynku? - zastanawiał się jeden z czekających w kolejce mężczyzn, mieszkających w sąsiedztwie przychodni. - Albo zainstalować kamerę z obiektywem skierowanym na przychodnię? Często przychodzimy tutaj na wizyty z kotem. Klientów jest wielu, bo to jedyna przychodnia weterynaryjna na tym osiedlu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi. Pracują tu sympatyczni i kompetentni ludzie. Tym bardziej jestem zaskoczony, że ktoś może tak atakować przychodnię.

W internecie pod informacjami o zniszczeniu wejścia do przychodni zdecydowanie dominują pozytywne opinie o jej personelu. "Przykro mi bardzo, bo często korzystam z usług w tej przychodni i zawsze wychodzę zadowolona. Bardzo miła atmosfera i sympatyczne panie. Włącznie z lekarzem weterynarii. Polecam" - to jeden z wpisów.

"Jest mi przykro. Chodzimy tam z psem i ze świnkami. Panie pracujące tam są cudowne, a i nasza psica po otrzymaniu smaczka na koniec wizyty również wychodzi zadowolona" - to inny wpis. W internecie rozgorzała też dyskusja o powodach działania sprawców, zwłaszcza wokół tego, że wejście do przychodni zostało zdewastowane dwukrotnie. Wiele jest apeli o jak najszybsze ich złapanie i ukaranie.

Przychodnia oblana farbą: jak działa toruńska policja?

Autorzy wpisów, tak jak właścicielka przychodni, liczą na skuteczność policji.

- Policjanci z komisariatu Toruń Podgórzu przyjęli zgłoszenie dotyczące naniesienia farbą napisów na elewację budynku przy ulicy Krętej i teren przed nim - mówi sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Z ich ustaleń wynika, że do dewastacji tej nieruchomości doszło dwukrotnie, w dniach 28 maja i 2 czerwca bieżącego roku. Obecnie policjanci gromadzą materiał dowodowy w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających. Przypomnijmy, że ostatnio głośno jest o działalności wandali w różnych częściach Torunia. Farbą pomalowano mury zamku dybowskiego, świeżo odnowioną elewację salonu kosmetycznego przy ulicy Wyszyńskiego oraz elewację wieżowca przy ulicy Grudziądzkiej. Tam pojawiły się między innymi loga i nazwy toruńskich klubów sportowych. Sprawców tych zniszczeń dotąd nie ustalono.

