Śmierć w Wenecji, czyli tragiczny koniec piłkarza toruńskiego Gryfa

W Narodowym Archiwum Cyfrowym jest sporo przedwojennych zdjęć z Torunia. W dużej mierze są to fotografie prasowe, na ogół z archiwum "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Opisy ich są niestety skąpe. Czasami pojawia się data, lista osób uwiecznionych na zdjęciu bywa już luksusem. W czasach bibliotek cyfrowych coraz łatwiej jest te zdjęcia odnaleźć w archiwalnych wydaniach gazet, a co za tym idzie poznać okoliczności powstania.

Co się wydarzyło przy ulicy Grudziądzkiej?

Jest tu również zdjęcie kamienicy przy Grudziądzkiej 62, która kilka lat temu ustąpiła miejsca parkingowi. Na jej drugim piętrze, w mieszkaniu wdowy Golusowej, 2 marca 1933 roku doszło do jednego z najgłośniejszych morderstw II RP. Wynajmujący pokój z oddzielnym wejściem lokator zabił listonosza poczty na Mokrem Adama Rypińskiego. Wcześniej chodził na Podgórz i z tamtejszej poczty przesyłał sobie najmniejsze możliwe przekazy pieniężne (1 zł), dzięki czemu dowiedział się, kiedy listonosz roznosi emerytury. Zamordowanemu ukradł ponad 3,5 tysiąca złotych i uciekł do Poznania, skąd jednak później wrócił w karetce więziennej.

Jaką mroczną historię kryje budynek szkoły przy ul. Prostej?

W NAC-u wreszcie jest też ładne zdjęcie bramy ogrodu "Wenecja". Sięgaliśmy po nie bardzo często, ponieważ zanim miejsce to stało się Wenecją, było ogrodem "Wiktoria" - jednym z najważniejszych centrów życia towarzyskiego dawnego Torunia, a także świadkiem niezwykle ważnych wydarzeń. To tutaj m.in. w 1918 roku powstała polska Rada Ludowa. Zdjęć zlikwidowanego w drugiej połowie lat 30. parku, w którego miejscu tuż przed wojną rozpoczęła się budowa gmachu sądu apelacyjnego, dziś Instytutu Fizyki UMK, mamy niewiele. Korzystaliśmy zatem z tej fotografii często. Było ciekawe choćby dlatego, że widoczne na nim betonowe ogrodzenie przetrwało do lat 70. Do głowy nam nie przyszło, że zdjęcie podpisane jako "Brama wejściowa na teren restauracji Ogród Wenecja 1933-07" zostało zrobione przez fotoreportera "Tajnego Detektywa". Co się stało w toruńskiej Wenecji w lipcu A. D. 1933, że wzbudziło to zainteresowanie kontrowersyjnego "Ilustrowanego Tygodnika Kryminalno-Sądowego"?