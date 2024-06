Wandale nadal grasują w Toruniu. Zniszczyli elewację wieżowca przy Grudziądzkiej

Wandale grasują w Toruniu: tym razem "hokejowi"

- To było po godzinie 22 - relacjonuje "Nowościom" mieszkanka tego budynku (imię i nazwisko do wiad. red.). - Wieczór był ciepły, więc w mieszkaniu miałam uchylone drzwi balkonowe. Usłyszałam hałasy na dole wieżowca, od jego północno-zachodniej strony. Wyraźnie czuć też było zapach farby. Wyszłam na balkon i zobaczyłam kręcące się przy elewacji trzy osoby. Latarkami oświetlały sobie ścianę i ją malowały. Zapytałam głośno "Co tam robicie?", ale było już za późno, by uchronić elewację przed zniszczeniem. Malunki zostały dokończone, a ich bezkarni autorzy się rozeszli.

Efektem "wizyty" wandali przy Grudziądzkiej są kolejne malunki nawiązujące do toruńskich klubów sportowych - tym razem hokejowego. To logo i flaga Toruńskiego Klubu Hokejowego. Czyżby więc po Toruniu grasowali kibice poszczególnych drużyn i malunkami je wspierali? A może jedna ekipa wandali zniszczy na "sportowo" elewacje? Na razie nie ma odpowiedzi na te pytania.