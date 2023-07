Wiemy, ile zalegają z czynszami mieszkańcy SM "Kopernik" i Na "Skarpie"

Kontynuujemy temat zadłużeń w opłatach czynszowych w dużych toruńskich spółdzielniach mieszkaniowych. Otrzymaliśmy wyliczenia od SM "Na Skarpie" i SM "Kopernik".

Przypomnijmy, że w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej "Rubinkowo" sytuacja z zadłużeniami nie wygląda źle. Ta pierwsza zawiaduje 10 tysiącami mieszkań, zaległości wynoszą 1 mln 250 tys. zł, czyli 1,9 procenta należności lokatorów. W SM "Rubinkowo" jest ok. 9300 lokali mieszkalnych, w tym zadłużonych ok. 1200. Zaległości czynszowe wynoszą obecnie ok. 1 mln 500 tys zł, to niecałe trzy procent wszystkich opłat w roku. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja przy wynajmie lokali handlowych i usługowych. Tu w MSM zaległości wynoszą zaledwie 0,7 procenta, a na Rubinkowie - 1 procent. O długach toruńskich lokatorów pisaliśmy >>>W tym miejscu<<< A jak to wygląda w dwóch pozostałych największych toruńskich spółdzielniach?

Duży postęp na Skarpie

„Na Skarpie” informuje, że aktualny stan zaległości w opłatach za lokale mieszkalne wynosi 1 631 957,61 zł. W tej kwocie 24,27 procent stanowią niedopłaty (zwłoka niespełna jednomiesięczna).

- To zadłużenie w żaden sposób nie zagraża płynności finansowej, bowiem aktualny wskaźnik zadłużenia wynosi 2,23 procenta rocznych wpływów - przekazała nam Renata Szewczyk, kierownik Działu Obsługi Mieszkańców, Windykacji i Biura Obrotu Nieruchomościami. - Świadczy to o słuszności przyjętej przez zarząd w 2013 roku strategii działania, gdyż wskaźnik zadłużenia w stosunku do 2012 roku wynoszącego wówczas 5,42 procent został obniżony o 3,19 procent. Nasza spółdzielnia liczy 9012 lokali, tak więc średnie zadłużenie przypadające na jeden lokal wynosi ok. 181 zł. Pomimo inflacji, która wpłynęła niewątpliwie na wysokość opłat za używanie lokali, wszystkie składniki zależne od Spółdzielni nie były podnoszone od 2013 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie" w celu zminimalizowania skali zadłużenia na bieżąco monitoruje dłużników, utrzymuje z nimi kontakt pisemny, telefoniczny i osobisty. W przypadku lokali mieszkalnych wskazuje na możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego udzielanego przez Urząd Miasta Torunia.

- Oczywiście postępowanie windykacyjne dotyczy zarówno dłużników zalegających w opłatach za lokale mieszkalne jak i za lokale użytkowe, łącznie z dzierżawą gruntu pod lokalami - dodaje Renata Szewczyk. - W przypadku dzierżawców i najemców spółdzielnia zabezpiecza swoje interesy poprzez zawieranie umów z klauzulą natychmiastowego wypowiedzenia przy dwumiesięcznych zaległościach. Pobierana jest także „kaucja gwarancyjna”, która podlega zwrotowi po rozwiązaniu umowy i zapłacie wszystkich zobowiązań na rzecz spółdzielni. W stosunku do dłużników posiadających odrębną własność czy spółdzielcze prawo do lokalu zakres uprawnień wynikających z tego rodzaju prawa własności i ograniczonego prawa własności, uniemożliwia spółdzielni podjęcie innych działań poza wdrożeniem postępowania sądowego i egzekucyjnego. Procedury prawne i windykacyjne spółdzielnia podejmuje na bieżąco. W kwestii rozkładania długów na raty zarząd wykazuje daleko idące zrozumienie, rozpatrując w sposób indywidualny wniosek każdego, kto zwraca się do niego o rozłożenie płatności.

W Koperniku ponad trzy procent

W SM Kopernik, która zawiaduje 8092 lokalami mieszkalnymi o zaległościach poinformował nas w oficjalnym piśmie prezes Marek Żółtowski.

"Na dzień 30.06.2023 r. zadłużenie lokali mieszkalnych wyniosło 1 mln 600 tys. złotych, co stanowi 3,34 procent w stosunku do rocznego wymiaru opłat. Zadłużenie obejmuje zarówno zaległości bieżące, skierowane na drogę sądową, jak i zadłużenie zasądzone. Zadłużenie łączne lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 30.06.2023 r. stanowiło 3,81 procent w stosunku do rocznego wymiaru opłat" - czytamy w nim.