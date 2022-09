Wiktoria Wilmanowicz ze Starego Torunia w programie "MasterChef". Lubi gotować na ostro!

- Do większości dań dodaję papryczkę habanero – mówi Wiktoria Wilmanowicz, która na co dzień mieszka w Starym Toruniu i właśnie zakwalifikowała się do piętnastki najlepszych kucharzy w programie "MasterChef". Nam zdradziła, jakie jest jej popisowe danie i którego z jurorów obawiała się najbardziej.

TVN/materiały prasowe