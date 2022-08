Wisła coraz bardziej wysycha, a w Strudze Toruńskiej też coraz mniej wody

Niski poziom wody w Wiśle

Na Wiśle w Toruniu stan wody jest dość niski, ale hydrolodzy zwracają jednak uwagę na to, że trend jest rosnący. Przyczyną są wysokie temperatury, tropikalne upały i przede wszystkim brak deszczu. Wszystko to sprzyja też powstawaniu wielkich i niebezpiecznych łach, które bywają bardzo zdradliwe. Niestety, część z nas ignoruje ostrzeżenia i wchodzi tam, by np. zrobić sobie zdjęcia. Należy więc pamiętać aby pod żadnym pozorem na nie nie wchodzić, ponieważ można się łatwo utopić. Służby nieustannie apelują o niewchodzenie na nie.