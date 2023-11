Wojsko odkupi budynek kasyna w centrum Torunia. Na jaki cel go przeznaczy?

- To już nieaktualne, budynek już nie jest na sprzedaż - słyszymy, gdy dzwonimy pod numer telefonu widocznym na banerze wiszącym na budynku dawnego kasyna przy ulicy Piastowskiej 12. To informacja od jego właściciela, który kupił nieruchomość 12 lat temu.

Kasyno przy Piastowskiej: przejąć ma je WOT

Z tych planów nic nie wyszło. Po transakcji z 2011 roku w budynku przy Piastowskiej nic się nie działo. Dziś na pierwszy rzut oka widać, że piękny budynek z tarasem wymaga kapitalnego remontu. Tuż przy nim ustawiono blaszane garaże niepasujące do otoczenia. Należą do działającego przy budynku po kasynie zakładu mechaniki pojazdowej. Na płocie od strony ulic Piastowskiej i Skrzyńskiego zawisły reklamy. Także one nie pasują do tego miejsca. Od pozostałej części wojskowego kompleksu w trójkącie ulic Piastowskiej, Skrzyńskiego i Dobrzyńskiej nieruchomość z kasynem została oddzielona płotem.