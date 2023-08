Wójt gminy Lubicz został prawomocnie skazany za zniesławienie starosty toruńskiego

Przypomnijmy, że proces dotyczył wypowiedź wójta Nicewicza z konferencji prasowej, która odbyła się 26 lipca 2019 roku. Swemu poprzednikowi, a także zasiadającej w radzie nadzorczej spółki Lubickie Wodociągi radczyni prawnej Annie Kaszubowskiej oraz byłemu kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Lubicz Donacjuszowi Anzelowi, miał zarzucić nieudolność i nienależyte wykonywanie obowiązków. Chodziło o brak nadzoru nad wspomnianą spółką, spuszczającą przez lata ścieki do Drwęcy. Efektem było nałożenie przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na Lubickie Wodociągi rekordowej kary: 8 725 458 złotych za 2017 rok. Wójt Nicewicz złożył też do Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego kopię rozdano dziennikarzom uczestniczącym w konferencji.

Był wójt kontra następca: pozew z artykułu 212 Kk

W odpowiedzi prywatne oskarżenie przeciw wójtowi Nicewiczowi złożył Marek Olszewski. Przez 27 lat, do roku 2018, był wójtem gminy Lubicz. Obecnie, od prawie pięciu lat, jest starostą toruńskim. Oskarżył on swojego następcę na stanowisku wójta gminy Lubicz o zniesławienie - z artykułu 212 Kodeksu karnego. Tak samo postąpili Anna Kaszubowska i Donacjusz Anzel. Całą trójka uznała, że Marek Nicewicz naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania funkcji w samorządzie czy pracy w zawodzie.