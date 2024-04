Zmiany na stanowiskach w powiecie toruńskim. Kim są nowi wójtowie i burmistrz?

Druga tura wyborów odbyła się wszędzie tam, gdzie w pierwszej żaden z kandydatów nie zdobył więcej niż połowy prawidłowo oddanych głosów. Dotyczyło to także miejscowości w powiecie toruńskim, a konkretnie miasta Chełmża oraz gmin: Chełmża, Lubicz i Zławieś Wielka.

Polikowski burmistrzem Chełmży

W walce o fotel burmistrza Chełmży starło się troje kandydatów: Jacek Kałamarski (KWW Porozumienie Samorządowe dla Chełmży), Paweł Polikowski (KWW Koalicja dla Chełmży) oraz Kinga Krupcała (KWW Dzień dobry Chełmżo). Do drugiej tury przeszli Jacek Kałamarski i Paweł Polikowski. W niedzielę, 21 kwietnia wyborcy zdecydowali, że miastem Chełmża przez najbliższych pięć lat rządzić będzie Paweł Polikowski. Według PKW zdobył on 2292 głosy, co stanowi ponad 58 proc. wszystkich oddanych. Jego kontrkandydat otrzymał 1658 głosów.

Paweł Polikowski ma 39 lat. Był przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego poprzedniej kadencji. To absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie ukończył matematykę finansową. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w ING Banku Śląskim w dziale hipotek.