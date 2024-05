Wraca Song of Songs Festival. Kogo usłyszymy w Toruniu 7 czerwca?

Song Of Songs 2024 w Toruniu

Song Of Songs 2024: program: Kto wystąpi na festiwalu?

Song of Songs Festival to międzynarodowa impreza odbywająca się corocznie w Toruniu w latach 1998 - 2010 i reaktywowana w 2017 roku. Teraz znów wraca do Torunia po 7 latach przerwy. Jest to jeden z największych festiwali muzycznych o tej tematyce w Europie.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<