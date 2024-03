Wróciły blokady dróg w okolicach Torunia. Gdzie tym razem? Zobacz, jak je ominąć!

Kujawsko-Pomorskie: Gdzie są blokady rolników?

Ominąć Nowy Ciechocinek

Jak poinformował Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w środę, 6 marca, do godziny 20, rolnicy będą protestowali na skrzyżowaniu DW 266 z DK 91 w miejscowości Nowy Ciechocinek. Protestujący rolnicy już we wtorek rano spotkali się na stacji paliw Orlen, następnie po utworzeniu kolumny przejechali na skrzyżowanie DK 91 z DW 266 i całkowicie zablokowali skrzyżowanie. Zgłaszający przewidywali że w dwudniowym zgromadzeniu może wziąć udział około 150 osób powiązanych ze środowiskiem rolniczym z okolic powiatu. Na miejsce zgromadzenia przyjechali ciągnikami rolniczymi wraz z osprzętem, samochodami osobowymi i ciężarowymi.

Autostradą A1 bez utrudnień

Zalecane są objazdy. Pierwszy - przez Ciechocinek i dalej w kierunku Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego. Drugi, to dojazd z Ciechocinka do Aleksandrowa Kujawskiego przez miejscowość Raciążek. Trasa omija skrzyżowanie DW 266 z DK 91. Dojeżdżając ulicą Spokojną do DK 91, następnie skręcając w lewo można kontynuować podróż w kierunku Włocławka. Jadąc prosto dojeżdżamy do Aleksandrowa Kujawskiego lub dalej DW 266 do Służewa, skąd DW 250 można dojechać do DK 15 w miejscowości Chorągiewka. Szczegóły - w mapkach w galerii.