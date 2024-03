Wrzody żołądka i dwunastnicy. Masz te objawy? Nie lekceważ ich i lepiej udaj się do lekarza

Choroba wrzodowa

Najczęstsze objawy

Jakie objawy mogą wskazywać na wrzody żołądka lub dwunastnicy? Najczęstsze, jak czytamy na stronie radiozet.pl to:

[lista]

[*]Ból brzucha – pojawia się on w środkowej lub górnej części brzucha, zwykle tuż po posiłku (w przypadku wrzodów żołądka) lub 3 godziny po posiłku (w przypadku wrzodów dwunastnicy). Dolegliwość ta może również pojawić się w nocy i może jej towarzyszyć inny objawy – wzdęcie brzucha.

[*]Nudności – dolegliwość ta może mieć różne natężenie (od łagodnych nudności po silne) i pojawiać się w różnych porach dnia, jednak najczęściej rano, gdy mamy jeszcze pusty żołądek.

[*]Zgaga, niestrawność – dolegliwościom tym mogą towarzyszyć również inne objawy, takie jak czkawka lub odbijanie po posiłkach. Może również pojawić się nieprzyjemny posmak w ustach (od cofającej się treści pokarmowej).

[*]Objawy grypopodobne – przy wrzodach żołądka mogą pojawić się objawy, takie jak gorączka, nudności, wyczerpanie, ogólne złe samopoczucie, które nie ustępują w ciągu kilku dni.

[*]Uczucie pełności żołądka – przy wrzodach żołądka bardzo częste jest uczucie pełności lub ciężkości w żołądku (jest ono podobne do uczucia, jakie się pojawia po wypiciu dużej ilości płynów).

[*]Uczucie głodu i bulgotanie w żołądku – pojawiają się one nawet kilka godzin po zjedzeniu posiłku. W rzeczywistości nie jest to uczucie rzeczywistego głodu, ale dolegliwość wywołana zwiększeniem płynów trawiennych w żołądku.

[*]Utrata apetytu – ta dolegliwość najczęściej wiąże się z intensywnymi bólami brzucha (jest ich konsekwencją).

[*]Niewyjaśniona lub nagła utrata wagi – przy utracie apetytu z powodu wrzodów bardzo często dochodzi do utraty wagi, a jeśli pojawiają się nudności lub wymioty, utrata kilogramów może być znaczna.

[*]Wymioty z krwią – ten objawy pojawia się w przypadku perforacji wrzodu (czyli jego pęknięcia). W takim przypadku należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.