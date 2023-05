Wspaniały mecz na Motoarenie! Szarża Lamberta, Zmarzlik pokonany w finałowym biegu. "Anioły" lepsze od mistrza Polski z Lublina Joachim Przybył

To był mecz sezonu! Ogromne emocje do ostatnich metrów ostatniego biegu. A tam szalona szarża Roberta Lamberta, który wyprzedził Bartosza Zmarzlika i zapewnił zwycięstwo For Nature Solutions Apatora Toruń z Platinum Motorem Lublin.